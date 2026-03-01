Austrias Reise in die Top 6: "Shampoo, würde Arnautovic sagen"

"Ich habe mich selten so über einen Punkt gefreut", sagt Manfred Fischer nach dem 2:2 daheim gegen den LASK.

Der Kapitän erinnert sich noch gut an den Fehlstart in die Saison – Cup-Aus, Abschied im Europacup noch vor der Ligaphase, nur Platz 9 nach sechs Bundesliga-Runden.

Erinnerungen an den Fehlstart

"Im August sind wir da gestanden, da hat es uns allen den Boden unter den Füßen weggezogen. Wir haben nicht gewusst: Wie funktioniert das? Vor zwei Monaten wirst du fast noch Meister und dann hängst du da – eine Niederlage nach der anderen. Diese Reise in den acht Monaten, wo du reinhackelst, immer wieder probierst, immer wieder Tiefschläge hinnehmen musst. Trotzdem stehst du in der 21. Runde da und hast es geschafft. Das ist richtig cool", so Fischer.

Aleksandar Dragovic ergänzt: "Nach dem Beginn haben uns viele schon abgeschrieben. Shampoo, wie Marko Arnautovic sagen würde, an die ganze Mannschaft."

"Eine Riesenleistung"

Auch Trainer Stephan Helm hält es für "eine Riesenleistung, dieses Ziel vor der 22. Runde erreicht zu haben". Der FAK erspart sich somit ein "Endspiel" in Ried.

"Wenn man sich ansieht, mit welchen Mitteln wir arbeiten, sind wir zwar ein Team, das knapp über dem Strich einzuordnen ist, das ist aber trotzdem nicht selbstverständlich", sagt der Coach.