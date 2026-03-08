Altach verpasst Meistergruppe: "Wir hätten uns etwas verdient"

Der SCR Altach verpasst in der 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit einer 0:2-Niederlage (Zum Spielbericht>>>) den Sprung in die Meistergruppe.

Nach der ersten Pflichtspielniederlage im Jahr 2026 bleibt den Vorarlbergern wenige Tage nach dem emotionalen Einzug ins Cup-Finale nur das untere Playoff.

"Wir waren im Spiel drin"

Kapitän Patrick Greil sieht seine Mannschaft über weite Strecken auf Augenhöhe mit dem amtierenden Meister. "Es war jetzt kein Zauber von Sturm", sagt er bei "Sky". Die Grazer hätten ihre Situation einfach besser genutzt.

Beim Gegentor habe man eine Szene nicht sauber verteidigt. Sturm habe vorne den Zweikampf gewonnen – "das hat dann gereicht", so Greil. Dennoch habe Altach lange gut dagegengehalten. Besonders nach rund 20 Minuten habe man das Gefühl gehabt, richtig im Spiel zu sein.

Der Ex-Rapidler ist vor allem stolz auf die Reaktion der Mannschaft nach der intensiven Woche. "Ich bin sehr stolz auf die Jungs, dass wir nach dieser Woche so viel Energie auf den Platz gebracht haben." Altach habe ein gutes Spiel gemacht und sich aus seiner Sicht durchaus etwas verdient.

Chancen nicht genutzt

Trainer Ognjen Zaric sieht den entscheidenden Unterschied vor allem in der Chancenverwertung. Gegen den amtierenden Meister müsse man seine Möglichkeiten nutzen.

"Wir hatten zwei, drei Situationen, die du in so einem Spiel machen musst", erklärt er. Gerade auswärts bekomme man gegen einen Gegner wie Sturm nicht viele Chancen. Altach habe diese Möglichkeiten in Person von Ingolitsch und Massombo in der ersten Halbzeit gehabt, aber nicht genutzt.

Entsprechend groß ist der Ärger über die vergebenen Möglichkeiten. "Es ist sehr ärgerlich, weil wir das Spiel komplett kippen hätten können", so Zaric.

Stolz überwiegt nach intensiver Woche

Trotz der verpassten Meistergruppe überwiegt beim Trainer der Stolz. Die Mannschaft stehe im Cup-Finale und habe eine starke Woche hinter sich. "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft", sagt Zaric.

Auch Greil sieht das ähnlich. Der Einzug ins Finale sei für den Klub ein großer Moment gewesen. "Der Mittwoch war großartig für uns."

Die Meistergruppe bleibt zwar außer Reichweite, doch Altach richtet den Blick bereits nach vorne. Das Ziel für den restlichen Saisonverlauf bleibt klar: Punkte sammeln im unteren Playoff und die erfolgreiche Saison fortsetzen.