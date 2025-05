Altach bleibt der Torhüter erhalten

Der SCR Altach hat die Klasse gehalten, die Planungen für die neue Saison in der ADMIRAL Bundesliga können also beginnen.

Auf jeden Fall eine Rolle in diesen Planungen spielen wird Dejan Stojanovic. Der Vorarlberger Goalie war einer der wenigen Rheindörfler Kicker, die in dieser Saison konstante Leistungen brachten; auch in der kommenden Saison wird er wieder das Altacher Torhüter-Trikot überstreifen.

"Mein Vertrag hat sich nach dem Heimspiel gegen den GAK automatisch für ein Jahr verlängert. Ich hoffe, dass wir es nächstes Jahr besser machen und nicht wieder in den Abstiegsstrudel reinkommen", verkündet der 31-Jährige bei "Sky".