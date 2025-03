Der FC Red Bull Salzburg hat aktuell einen prominenten Trainingsgast!

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, hospitiert Heiko Westermann im Rahmen seiner Pro-Lizenz-Ausbildung bei den "Bullen". Der 41-Jährige arbeitet seit dieser Saison als Co-Trainer von Hansi Flick beim FC Barcelona.

"Thomas (Letsch, Anm.) hat mir die Möglichkeit gegeben, hierherzukommen", sagte Westermann der "Krone" am Mittwoch. Die beiden kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit bei Austria Wien.

Westermann spielte in seiner Karriere u.a. auch für Schalke 04 und den HSV, für seine engagierte - wenn auch nicht immer fehlerfreie - Spielweise verpassten ihm Fans den ironischen Spitznamen "HW4" in Anlehnung an Cristiano Ronaldo, der "CR7" genannt wird.