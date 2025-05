"Es ist noch nicht vorbei" - Zwangsoptimismus bei Klagenfurt

Selbst ein Sieg könnte zu wenig sein.

Austria Klagenfurt braucht im Showdown am Freitag (19.30 Uhr/Sky und im LIVE-Ticker>>>) gegen Hartberg zumindest einen Punkt, um den Fall in die Zweitklassigkeit noch zu vermeiden. Außerdem müssen die Kärntner auf Schützenhilfe aus Linz oder Wattens hoffen.

"Die Ausgangslage ist nicht die Beste, doch das haben wir uns selbst eingebrockt", sagte Klagenfurt-Urgestein Florian Jaritz. "Es ist noch nicht vorbei und ich glaube fest daran, dass wir es drehen werden."

Die Jancker-Elf muss gegen Hartberg ihre "Hausaufgaben erledigen" und auf Schützenhilfe hoffen. Es gibt aber letzte Strohhalme, an die man sich klammern kann.

Die violetten Rettungsszenarien: Ein Remis reicht Klagenfurt (16 Punkte) zum Bundesliga-Verbleib, wenn Altach (17) beim Qualigruppensieger LASK verliert, denn bei Punktgleichheit werden die Klagenfurter vorgereiht. Mit einem Sieg bleibt die Austria erstklassig, wenn Altach in Linz nicht gewinnt oder der GAK (19) bei der WSG Tirol verliert. Bei einer Niederlage steht der Abstieg in die 2. Liga nach vierjähriger Oberhaus-Zugehörigkeit und dreimaliger Teilnahme an der Meistergruppe fest.

Beim Club am Wörthersee geht es seit Wochen turbulent zu. Die Lizenz gab es durch einen neuen Hauptsponsor erst in zweiter Instanz, der langjährige Erfolgstrainer Peter Pacult musste danach Carsten Jancker weichen.

Unter dem deutschen Ex-Stürmer wurde die sportliche Talfahrt nicht wirklich gestoppt. In drei Partien unter Janckers Regie wartet die Austria bei zwei Remis noch auf einen Sieg.

"Hausaufgaben erledigen"

"Wir stehen noch immer mit dem Rücken zur Wand, aber es sind weiter drei Clubs in der Verlosung, der Druck ist für alle hoch. Wir freuen uns auf das Spiel", meinte Klagenfurts Trainer. "Wir wollen unsere Hausaufgaben gegen Hartberg erledigen, müssen als Mannschaft voll da sein. Dann werden wir sehen, was passiert."

Das 0:0 in Altach zuletzt zeichnete im Austria-Lager einen Hoffnungsschimmer. Nun wartet ein Gegner, der die Partie als Generalprobe für das wichtige Europacup-Play-off beim LASK am Montag sieht. Rang acht für Hartberg ist bereits fix.

Noch ein Strohhalm: Der letzte Klagenfurt-Sieg ist zwar acht Spiele her, glückte aber Ende März just gegen Hartberg. TSV-Coach Manfred Schmid war wichtig zu betonen: "Natürlich ist am Montag ein Entscheidungsspiel, aber das bedeutet nicht, dass wir die Partie am Freitag nicht gewinnen wollen."

