"Dort sind wir" - SK Rapid präsentiert neuen Song

Der SK Rapid verkündet einen weiteren Neuzugang - allerdings der etwas anderen Art.

Inmitten der Sommervorbereitung präsentieren die Hütteldorfer am Dienstag nämlich einen neuen Vereins-Song.

Vor rund einem Jahr rief das Präsidium des Tabellenfünften der abgelaufenen Bundesliga-Saison eine "Ideenfabrik" aus, um einen neuen Rapid-Song zu kreieren.

Wie die Grün-Weißen nun offiziell verkünden, ist dabei "Dort sind wir" entstanden. Ab sofort soll das Stück "in Hütteldorf und darüber hinaus" zu hören sein.

Weitere Songs angekündigt

Produziert wurde der Song mit Partnerfirma "gosh! Audio Agentur" sowie dem Komponist Adam Sulzbacher und Sänger Florian Ragendorfer ("Einfach Flo").

Der Song handelt natürlich vom SK Rapid und der damit "verbundenen Begeisterung" - in den kommenden Wochen sollen sogar noch mehr Lieder das Musik-Repertoire der Wiener bereichern.

"Dort sind wir" soll zukünftig in Ergänzung zur offiziellen Rapid-Hymne gespielt werden und ist mittlerweile auf sämtlichen Musik-Streaming-Plattformen vertreten.

"Rapid" kommt nicht vor

Präsidiumsmitglied Stefan Kjaer freut sich über den Ausgang des Projekts: "An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Rapid-Fans, die uns verschiedenste Ideen und Entwürfe von möglichen grün-weißen Songs zugesendet haben, für ihr Engagement bedanken. Ich denke, dass es uns gelungen ist, einen neuen Song zu kreieren, der seinen Fixplatz im Musikprogramm bei den Heimspielen in Hütteldorf und auch darüber hinaus finden wird. Der Name 'Rapid" kommt im Song bewusst nicht vor, jede Rapidlerin und jeder Rapidler wird aber spätestens nach der zweiten Textzeile wissen, dass es um die grün-weiße Leidenschaft und unseren Herzensverein geht."

Auch Sänger Florian Ragendorfer findet Worte des Stolz: "Es ist für mich eine große Ehre, den neuen Rapid-Song singen zu dürfen. Nachdem ich gemeinsam mit meiner Band schon vor neun Jahren bei der Eröffnung des Allianz Stadions aufgetreten bin, freut es mich um so mehr, nun auch bei diesem coolen Projekt mitgewirkt zu haben."

Das offizielle Musikvideo zu "Dort sind wir":

