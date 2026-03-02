NEWS

Wurmbrand vs. Stojanovic: Warum gab es keinen Elfmeter?

Eine Szene in der Anfangsphase der Partie zwischen Altach und Rapid sorgt auch in der "Ansakonferenz" für Gesprächsstoff. Zum Video:

Es war einer DER Aufreger des Spielstags!

Spielminute 16, der VAR checkt eine Situation beim Spiel zwischen Altach und Rapid. Was war geschehen? Altach-Torhüter Dejan Stojanovic reißt Gegenspieler Nikolaus Wurmbrand mit beiden Armen von hinten zu Boden. Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca schaut sich die Situation am Bildschirm an - entscheidet sich aber gegen einen Elfmeter.

Das ärgerte nicht nur Rapids Trainer Johannes Hoff Thorup nach dem Spiel (Rapid-Trainer wundert sich: "Der klarste Elfmeter der Saison" >>>), sondern bietet auch Gesprächsstoff bei der "Ansakonferenz".

Hier ansehen:

