ÖFB vs. Tunesien: Unser Man of the Match

Das ÖFB-Team fliegt mit einem Erfolgserlebnis zur WM 2026.

Im letzten Testspiel vor der Endrunde feiert die Elf von Ralf Rangnick trotz langer Unterzahl einen 1:0-Sieg über WM-Teilnehmer Tunesien.

Die Ansakonferenz hat den ÖFB-Kickern genau auf die Beine geschaut und gemeinsam mit der Community den Man of the Match powered by Powerade gekürt.

Die Entscheidung war dabei alles andere als eindeutig: In einem Kopf-an-Kopf-Rennen setzte sich Marcel Sabitzer letztlich knapp vor Stefan Posch durch. Der Dortmund-Legionär erzielte nicht nur das Goldtor des Abends, sondern war auch einer der Aktivposten im österreichischen Spiel.

Stimmst du mit der Wahl überein – oder hätte jemand anderes die Auszeichnung verdient?