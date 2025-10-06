Suche
    Nach "Schlager"-Spiel: Alles beim Alten?

    Ein überragender Alex Schlager rettet Salzburg gegen Rapid, ein Hartberger schreibt österreichische Fußball-Geschichte - Die Ansakonferenz zur wilden 9. Runde:

    Textquelle: © LAOLA1.at

    von Harald Prantl , Johannes Kristoferitsch , Julia Haunschmid

    Sturm Graz ist neuer Tabellenführer, der LASK "gewinnt" gegen Hartberg mit 3:3, Red Bull Salzburg gewinnt dank einer Alexander-Schlager-Masterclass das Topspiel gegen Rapid mit 2:1 und Jürgen Heil schreibt österreichische Fußball-Geschichte.

    In der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga war also einiges los. Die Ansakonferenz nimmt alle sechs Spiele genau unter die Lupe. Diesmal mit einem neuen Gesicht: Patrick fällt krankheitsbedingt aus, dafür feiert July Haunschmid ihr Debüt! Gemeinsam mit Hannes und Harald lässt sie den Spieltag Revue passieren.

    Hier ansehen:

    Die 58. Episode als Podcast anhören:

