Am neunten Spieltag der ADMIRAL 2. Liga feiert Austria Lustenau einen umkämpften 3:2-Heimsieg gegen die Young Violets.

Nach einem Blitzstart durch einen Doppelpack von Seydou Diarra (6., 8.) und einen Treffer von Jack Lahne (23.) machen es die Gäste durch Konstantin Aleksa (64.) und Marcel Stoger (82.) in der Schlussphase noch einmal spannend.

Durch den Sieg klettert die Elf von Markus Mader auf den dritten Tabellenrang, während die Young Violets auf Platz vier abrutschen.

Lustenauer starten furios

Die Hausherren legen los wie die Feuerwehr und überrumpeln die Wiener Defensive in der Anfangsphase. Bereits in der sechsten Minute bringt Seydou Diarra seine Farben in Führung, nur zwei Minuten später legt der Stürmer nach einer Vorlage von Fabian Gmeiner per Kopf zum 2:0 nach.

Die Gäste aus der Hauptstadt finden kaum ins Spiel, was Jack Lahne in der 23. Minute ausnutzt und auf 3:0 erhöht – die komfortable Pausenführung für Lustenau. Maximilian Uhligs Truppe gelingt es trotz mehr Ballbesitz nicht, zwingende Chancen zu erarbeiten und wird wiederholt durch Abseitsstellungen gebremst.

Gäste machen die Partie nochmal spannend

Nach dem Seitenwechsel zeigen die Young Violets jedoch ein völlig anderes Gesicht. Sie übernehmen die Spielkontrolle und drängen die Vorarlberger tief in die eigene Hälfte. Der wachsende Druck mündet in der 64. Minute im Anschlusstreffer zum 3:1 durch Konstantin Aleksa.

Die Wiener wittern nun ihre Chance und werfen alles nach vorne. Marcel Stoger sorgt in der 82. Minute mit seinem Tor zum 3:2 für eine hochspannende Schlussphase. In den letzten Minuten versuchen die Gäste alles, doch die Lustenauer Defensive rettet den knappen Vorsprung über die Zeit.

Am Ende sichert sich Austria Lustenau den Heimsieg dank einer beeindruckenden Leistung in der ersten halben Stunde. Mit diesen drei Punkten ziehen die Vorarlberger in der Tabelle an den Young Violets vorbei und positionieren sich in der Spitzengruppe, während die Wiener den möglichen Sprung an die Tabellenspitze verpassen.

