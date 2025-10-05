In der neunten Runde der ADMIRAL 2. Liga gewinnt der SKN St. Pölten nach einem Halbzeitrückstand mit 2:1 bei Austria Klagenfurt.

Die erste Halbzeit im Wörthersee Stadion beginnt ausgeglichen, doch die Elf von Trainer Rolf Martin Landerl erarbeitet sich die erste klare Chance.

In der 27. Minute entscheidet Schiedsrichter Alexander Harkam auf Strafstoß für die Kärntner, den Marc Andre Schmerbock sicher zur 1:0-Pausenführung für Austria Klagenfurt verwandelt (28.).

Nach dem Seitenwechsel erhöht die Truppe von Cem Sekerlioglu den Druck deutlich und übernimmt die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Gäste erspielen sich mehrere Möglichkeiten, darunter ein Schuss von Reinhard Azubuike Young, der vom Klagenfurter Torhüter pariert wird (50.).

St. Pölten dreht die Partie

Der Ausgleich fällt schließlich nach einer Stunde Spielzeit: Der kurz zuvor eingewechselte Furkan Dursun köpft nach einer Vorlage von Marc Stendera zum 1:1 ein (63.). Die Niederösterreicher bleiben am Drücker und belohnen sich spät für ihre Bemühungen.

In der 87. Minute erzielt Timo Altersberger den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer.

Mit diesem Comeback-Sieg festigt der SKN St. Pölten seine Position an der Spitze der 2. Liga und bleibt auch nach neun Spieltagen ungeschlagen. Für die Austria aus Klagenfurt bedeutet die Niederlage einen Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze.

