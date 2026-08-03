Louis van Gaal (74) bietet sich Ex-Arbeitgeber an

Louis van Gaal betreute bei der WM 2022 in Katar die Niederlande, Monate zuvor verkündete er den bei ihm diagnostizierten Prostatakrebs.

Nach dem Großturnier verabschiedete er sich dann aufgrund der Krankheit aus dem Trainergeschäft. Seit über einem Jahr ist die Trainerlegende mittlerweile schon wieder vom Krebs geheilt.

Und auch mit 74 Jahren hat er vom Fußball noch nicht genug. Laut "De Telegraaf" hat sich die Trainerlegende nach dem Aus von Ronald Koeman als Niederlande-Teamchef angeboten.

Rekord von Ex-Salzburg-Coach wäre in Gefahr

Van Gaal war bereits drei Mal Teamchef seines Heimatlandes. Den größten Erfolg als Nationaltrainer feierte er 2014 mit Bronze bei der Weltmeisterschaft in Brasilien. Zuvor war im Halbfinale gegen den damaligen Vizeweltmeister Argentinien erst im Elfmeterschießen Schluss.

Sollte van Gaal die Niederlande tatsächlich zur EM 2028 führen, wäre auch ein Altersrekord fällig. Der älteste EM-Coach aller Zeiten ist Ex-Salzburg-Trainer Giovanni Trapattoni. Der Italiener betreute mit 73 Jahren und 85 Tagen Irland 2012 beim Gruppenspiel gegen Kroatien.

Van Gaal, der diese Woche 75 wird, wäre bei der EM 2028 76 Jahre alt.