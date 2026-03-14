SCR Altach SCR Altach ALT FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL
Endstand
3:1
1:0 , 2:1
  • Srdjan Hristic
  • Mohamed Ouedraogo
  • Manuel Maranda e
  • Ronivaldo
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Altach besiegt Blau-Weiß - auch dank Standard-Stärke

Die Vorarlberger gewinnen gegen das Schlusslicht zuhause das vierte Spiel unter Neo-Coach Zaric in Folge.

Altach besiegt Blau-Weiß - auch dank Standard-Stärke Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SCR Altach entscheidet das Auftaktspiel der Qualifikationsgruppe im heimischen Schnabelholz mit einem 3:1 gegen Blau-Weiß Linz für sich.

Die Vorarlberger nutzen ihre Chancen deutlich effizienter und feiern einen wichtigen Heimsieg. Blau-Weiß Linz lässt Punkte liegen.

Linz startet beherzt

Die Gäste starten besser ins Spiel. Bereits in der zweiten Minute zwingt ein direkter Freistoß von Seidl Altach-Keeper Stojanovic zu einer ersten Flugeinlage. Altach hingegen hat in dieser Phase Probleme, ins Spiel zu finden und ist vorerst hauptsächlich mit Defensivarbeit beschäftigt.

Ab Minute 20 gestaltet sich die Partie ausgeglichener, auch wenn beide Teams immer wieder an eigenen Ballverlusten im Mittelfeld scheitern. Die bis dahin größte Chance des Spiels gehört den Linzern: Maier kommt im Strafraum zum Abschluss, trifft den Ball aber nicht sauber – das mögliche 1:0 bleibt aus (29.).

Altach schlägt zu

Das rächt sich: Altach wird aktiver, und nach einem guten Spielzug über Greil prüft dieser Linz-Keeper Mantl (32.). Aber kurz vor der Pause schlagen die Vorarlberger zu: In Minute 41 spielt Greil den Ball auf Ingolitsch, der Hrstic bedient. Dieser trifft trocken zum 1:0! Kurz vor der Pause sorgt der Treffer für eine kalte Dusche bei den Gästen.

Nach dem Wiederanpfiff zeigen sich die Linzer sofort bemüht, das Spiel zu drehen. Schon in Minute 47 verzeichnen sie den ersten Torschuss, kurz darauf verfehlen sie nach einem guten Angriff nur knapp. Die Gäste bleiben dran und vergeben über Briedl eine hundertprozentige Möglichkeit, als dieser völlig freistehend genau auf Stojanovic schießt (58.).

Standard-Stärke sticht

Altach übersteht die druckvolle Phase der Linzer und schlägt dann wieder durch ihre Stärke zu: Standards. Ouedraogo netzt nach einer Ecke in Minute 72 zum 2:0 ein, während die Linzer Defensive nicht gut aussieht.

Blau‑Weiß wirkt geschockt, kämpft sich aber weiter ins Spiel zurück. Aus dem Spiel heraus wird man jedoch kaum zwingend. Stattdessen fällt auf der anderen Seite die endgültige Entscheidung. Nach einer Flanke von Oswald rutscht Linz‑Keeper Mantl der nasse Ball durch die Beine – Altach erhöht auf 3:0 (87.).

Linz-Offensive kommt zu spät

Linz bringt mit Ronivaldo noch einmal frische Offensive, und der Stürmer trifft in der 90. Minute tatsächlich zum 1:3. Doch es kommt zu spät, um dem Spiel noch eine Wendung zu geben. Vier Minuten Nachspielzeit ändern nichts mehr.

Altach nimmt nun mit 17 Punkten Platz eins der Qualifikationsgruppe ein. Blau-Weiß Linz bleibt Letzter.

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