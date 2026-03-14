Altach besiegt Blau-Weiß - auch dank Standard-Stärke

Nach dem Wiederanpfiff zeigen sich die Linzer sofort bemüht, das Spiel zu drehen. Schon in Minute 47 verzeichnen sie den ersten Torschuss, kurz darauf verfehlen sie nach einem guten Angriff nur knapp. Die Gäste bleiben dran und vergeben über Briedl eine hundertprozentige Möglichkeit, als dieser völlig freistehend genau auf Stojanovic schießt (58.).
Standard-Stärke sticht
Altach übersteht die druckvolle Phase der Linzer und schlägt dann wieder durch ihre Stärke zu: Standards. Ouedraogo netzt nach einer Ecke in Minute 72 zum 2:0 ein, während die Linzer Defensive nicht gut aussieht.
Blau‑Weiß wirkt geschockt, kämpft sich aber weiter ins Spiel zurück. Aus dem Spiel heraus wird man jedoch kaum zwingend. Stattdessen fällt auf der anderen Seite die endgültige Entscheidung. Nach einer Flanke von Oswald rutscht Linz‑Keeper Mantl der nasse Ball durch die Beine – Altach erhöht auf 3:0 (87.).
Linz-Offensive kommt zu spät
Linz bringt mit Ronivaldo noch einmal frische Offensive, und der Stürmer trifft in der 90. Minute tatsächlich zum 1:3. Doch es kommt zu spät, um dem Spiel noch eine Wendung zu geben. Vier Minuten Nachspielzeit ändern nichts mehr.
Altach nimmt nun mit 17 Punkten Platz eins der Qualifikationsgruppe ein. Blau-Weiß Linz bleibt Letzter.