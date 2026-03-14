Altach besiegt Blau-Weiß - auch dank Standard-Stärke

Der SCR Altach entscheidet das Auftaktspiel der Qualifikationsgruppe im heimischen Schnabelholz mit einem 3:1 gegen Blau-Weiß Linz für sich.

Die Vorarlberger nutzen ihre Chancen deutlich effizienter und feiern einen wichtigen Heimsieg. Blau-Weiß Linz lässt Punkte liegen.

Linz startet beherzt

Die Gäste starten besser ins Spiel. Bereits in der zweiten Minute zwingt ein direkter Freistoß von Seidl Altach-Keeper Stojanovic zu einer ersten Flugeinlage. Altach hingegen hat in dieser Phase Probleme, ins Spiel zu finden und ist vorerst hauptsächlich mit Defensivarbeit beschäftigt.

Ab Minute 20 gestaltet sich die Partie ausgeglichener, auch wenn beide Teams immer wieder an eigenen Ballverlusten im Mittelfeld scheitern. Die bis dahin größte Chance des Spiels gehört den Linzern: Maier kommt im Strafraum zum Abschluss, trifft den Ball aber nicht sauber – das mögliche 1:0 bleibt aus (29.).

Altach schlägt zu

Das rächt sich: Altach wird aktiver, und nach einem guten Spielzug über Greil prüft dieser Linz-Keeper Mantl (32.). Aber kurz vor der Pause schlagen die Vorarlberger zu: In Minute 41 spielt Greil den Ball auf Ingolitsch, der Hrstic bedient. Dieser trifft trocken zum 1:0! Kurz vor der Pause sorgt der Treffer für eine kalte Dusche bei den Gästen.