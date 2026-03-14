WAC schlittert in Graz weiter in die Krise

Dem GAK ist der Auftakt in die Qualigruppe der ADMIRAL Bundesliga geglückt, am 23. Spieltag gewinnen die "Rotjacken" zuhause mit 2:0 gegen den Wolfsberger AC, der immer tiefer in die Krise rutscht.

Die erste Offensivaktion haben aber die Kärntner, Nicolas Wimmer bringt einen Kopfball aufs Tor, GAK-Goalie Franz Stolz muss sich strecken, hat dabei aber keine Probleme. Wenig später meldet sich Ramiz Harakate nach einer schönen Kombination erstmals bei den Wolfsbergern an, er schießt aber knapp daneben.

Mit Fortdauer der Partie kommen die Grazer aber immer besser rein, und in der 25. Minute bringt Mathias Olesen nach Pass von Alexander Hofleitner die Hausherren in Führung, es ist das Premierentor für den luxemburg-dänischen Mittelfeldakteur in der Bundesliga.

Strittige Szene kurz vor der Pause

Danach kommt vom WAC bis zur Pause überhaupt nichts mehr, im Gegenteil: Der GAK spielt sich kurz vor der Pause locker nach vorne, Harakate ist auf Höhe des Elfmeterpunktes ganz frei und trifft in die Maschen.

Der VAR meldet sich aber und Schiedsrichter Julian Weinberger nimmt den Treffer wegen eines leichten Haltens von Olesen gegen Alessandro Schöpf zurück. Eine harte und umstrittene Entscheidung.

In den Anfangsminuten der zweiten Hälfte erwischt der WAC seine beste Phase, der eingewechselte Jessic Ngankam und Erik Kojzek verpassen den Ausgleich nur knapp.

Der GAK tut sich in dieser Phase schwer, die zweiten Bälle zu erobern, daher kommt der WAC zu weiteren Chancen. Ein Kopfball von Rene Renner ist zu zentral, Stolz pariert stark gegen Ngankam.

Maderner bringt Entscheidung

Auf der Gegenseite ist der GAK aber auch nicht chancenlos, Christian Lichtenberger verschießt knapp. Trainer Ferdinand Feldhofer bringt Daniel Maderner ins Spiel und der Routinier macht den Deckel nach einem tollen Gegenangriff und Assist vom an diesem Tag bärenstarken Harakate drauf (81.).

In der Tabelle schließen die Grazer punktemäßig zum WAC auf, beide haben nun 13 Punkte und sechs Zähler Vorsprung auf Schlusslicht Blau-Weiß Linz. Der WAC muss allerdings weiter auf den ersten Pflichtspielsieg 2026 warten.