Auftakt in die Quali-Gruppe der ADMIRAL Bundesliga! Altach trifft auf Blau-Weiß Linz (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Vorarlberger liegen in der Qualifikationsgruppe an zweiter Stelle. Die Linzer sind Tabellenschlusslicht und müssen liefern, um in der höchsten Spielklasse Österreichs zu bleiben.

Zum Frühjahrsauftakt setzte sich Altach zuletzt gegen Blau-Weiß mit 1:0 durch. Quedraogo erzielte das Goldtor.

Altach - Blau-Weiß Linz im LIVE-Ticker: