SCR Altach SCR Altach ALT FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL
Heute 17:00 Uhr
1 2.20
X 3.10
2 3.40
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: Altach - Blau-Weiß Linz

Zum Auftakt der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga trifft Altach daheim auf die Linzer. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Altach - Blau-Weiß Linz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Auftakt in die Quali-Gruppe der ADMIRAL Bundesliga! Altach trifft auf Blau-Weiß Linz (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Vorarlberger liegen in der Qualifikationsgruppe an zweiter Stelle. Die Linzer sind Tabellenschlusslicht und müssen liefern, um in der höchsten Spielklasse Österreichs zu bleiben.

Zum Frühjahrsauftakt setzte sich Altach zuletzt gegen Blau-Weiß mit 1:0 durch. Quedraogo erzielte das Goldtor.

Altach - Blau-Weiß Linz im LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Bundesliga heute: SV Ried - WSG Tirol

Bundesliga heute: SV Ried - WSG Tirol

Bundesliga
Müder Meistergruppen-Auftakt! Kein Sieger bei LASK gegen Hartberg

Müder Meistergruppen-Auftakt! Kein Sieger bei LASK gegen Hartberg

Bundesliga
40
Bundesliga LIVE: LASK - TSV Hartberg

Bundesliga LIVE: LASK - TSV Hartberg

Bundesliga
8
WSG Tirol startet als Gejagter in Qualifikationsgruppe

WSG Tirol startet als Gejagter in Qualifikationsgruppe

Bundesliga
2. Liga heute: Sturm Graz II - Austria Lustenau

2. Liga heute: Sturm Graz II - Austria Lustenau

2. Liga
1
Kühbauer: "Uns war bewusst, dass Hartberg nichts beitragen will"

Kühbauer: "Uns war bewusst, dass Hartberg nichts beitragen will"

Bundesliga
29
Bares überragt: Austria Salzburg siegt verdient über Liefering

Bares überragt: Austria Salzburg siegt verdient über Liefering

2. Liga
58

Kommentare

Admiral Bundesliga SCR Altach BW Linz Fussball