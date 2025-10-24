Schwarz Weiss Bregenz Schwarz Weiss Bregenz SWB
Kapfenberger SV Kapfenberger SV KSV
Heute 18:00 Uhr
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: SW Bregenz - SV Kapfenberg

An Spieltag elf der ADMIRAL 2. Liga gastiert die KSV in Vorarlberg bei Schwarz-Weiß. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

SW Bregenz empfängt am Freitag die SV Kapfenberg in Runde elf der ADMIRAL 2. Liga (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Bei den Vorarlbergern läuft aktuell wenig zusammen: Neben erst zwei Punkten am Konto und Rang 16 (Letzter) hat der Verein mit Trainer Andreas Heraf den dritten Mann an der Seitenlinie - wohlgemerkt in dieser Saison.

Zuletzt verlor Schwarz-Weiß daheim gegen den SKU Amstetten mit 0:2. Ein Erfolgserlebnis wäre bitter nötig.

Die Steirer stehen mit 13 Zählern im gesicherten Mittelfeld. Nach drei Niederlagen in Serie remisierten die "Falken" in der letzten Runde 1:1 mit Austria Klagenfurt.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

Diese ÖFB-Kicker stehen noch ohne Verein da

Maximilian Ullmann (29)
Cican Stankovic (32)

Slideshow starten

24 Bilder

Mehr zum Thema

2. Liga heute im LIVE-Stream: SV Stripfing - FC Hertha Wels

2. Liga heute im LIVE-Stream: SV Stripfing - FC Hertha Wels

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - SKN St. Pölten

2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - SKN St. Pölten

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Klagenfurt - Sturm Graz II

2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Klagenfurt - Sturm Graz II

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - Admira Wacker

2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - Admira Wacker

2. Liga
Muhr: "Nur mit Jungen steigst du nicht auf"

Muhr: "Nur mit Jungen steigst du nicht auf"

2. Liga
120 Jahre Admira – und wir mittendrin!

120 Jahre Admira – und wir mittendrin!

LAOLA1
3
Bayern-Coach Kompany lobt Laimer: "Seine Energie hilft dem Team"

Bayern-Coach Kompany lobt Laimer: "Seine Energie hilft dem Team"

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

SW Bregenz KSV Kapfenberg 2. Liga Fußball