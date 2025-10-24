Schwarz Weiss Bregenz SWBKapfenberger SV KSV
Heute 18:00 Uhr
NEWS
2. Liga heute im LIVE-Stream: SW Bregenz - SV Kapfenberg
An Spieltag elf der ADMIRAL 2. Liga gastiert die KSV in Vorarlberg bei Schwarz-Weiß. LIVE-Stream:
SW Bregenz empfängt am Freitag die SV Kapfenberg in Runde elf der ADMIRAL 2. Liga (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Bei den Vorarlbergern läuft aktuell wenig zusammen: Neben erst zwei Punkten am Konto und Rang 16 (Letzter) hat der Verein mit Trainer Andreas Heraf den dritten Mann an der Seitenlinie - wohlgemerkt in dieser Saison.
Zuletzt verlor Schwarz-Weiß daheim gegen den SKU Amstetten mit 0:2. Ein Erfolgserlebnis wäre bitter nötig.
Die Steirer stehen mit 13 Zählern im gesicherten Mittelfeld. Nach drei Niederlagen in Serie remisierten die "Falken" in der letzten Runde 1:1 mit Austria Klagenfurt.
