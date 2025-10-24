SV Stripfing SV Stripfing SVS FC Hertha Wels FC Hertha Wels FCH
Heute 18:00 Uhr
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: SV Stripfing - FC Hertha Wels

In Runde elf der ADMIRAL 2. Liga trifft der SV Stripfing daheim auf Hertha Wels. LIVE-Stream:

In der ADMIRAL 2. Liga kommt es am Freitag in der 11. Runde zum Duell zwischen dem SV Stripfing und Hertha Wels (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Marchfelder stehen mit sieben Punkten auf dem 13. Tabellenplatz und sind Stand jetzt mitten im Abstiegskampf.

Nach einer Niederlage konnten die Niederösterreicher in der letzten Runde immerhin ein 1:1 gegen die Young Violets erkämpfen.

Der Aufsteiger aus Wels ist auch hinten mit dabei und hält bei ebenso sieben Zählern und Rang 14. Damit könnten die Oberösterreicher mit einem Dreier an Stripfing vorbeiziehen.

Zuletzt siegten die Welser daheim mit 3:2 gegen den SK Rapid II. Dies war sogleich der zweite Sieg in der laufenden Saison.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

