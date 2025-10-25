Heute 20:00 Uhr
NEWS
2. Liga heute im LIVE-Stream: SK Rapid II - Austria Lustenau
Rapid II empfängt an Spieltag elf der ADMIRAL 2. Liga die Vorarlberger. LIVE-Stream:
Der SK Rapid II trifft am Samstag in der elften Runde der ADMIRAL 2. Liga auf Austria Lustenau (ab 20:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die Grün-Weißen aus Wien belegen mit neun Punkten den 13. Tabellenplatz und agieren damit etwas unter den eigenen Erwartungen.
Zuletzt verloren die jungen Hütteldorfer nach zwei Siegen in Folge wieder einmal: Gegen den FC Hertha Wels gab es für die Kerber-Elf eine 2:3-Niederlage.
Lustenau musste sich in der letzten Runde auswärts beim Tabellenführer SKN St. Pölten knapp mit 0:1 geschlagen geben.
Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>