2. Liga heute im LIVE-Stream: SK Rapid II - Austria Lustenau

Der SK Rapid II trifft am Samstag in der elften Runde der ADMIRAL 2. Liga auf Austria Lustenau (ab 20:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Grün-Weißen aus Wien belegen mit neun Punkten den 13. Tabellenplatz und agieren damit etwas unter den eigenen Erwartungen.

Zuletzt verloren die jungen Hütteldorfer nach zwei Siegen in Folge wieder einmal: Gegen den FC Hertha Wels gab es für die Kerber-Elf eine 2:3-Niederlage.

Lustenau musste sich in der letzten Runde auswärts beim Tabellenführer SKN St. Pölten knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream: