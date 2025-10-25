SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II RAP SC Austria Lustenau SC Austria Lustenau ALU
Heute 20:00 Uhr
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: SK Rapid II - Austria Lustenau

Rapid II empfängt an Spieltag elf der ADMIRAL 2. Liga die Vorarlberger. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Rapid II trifft am Samstag in der elften Runde der ADMIRAL 2. Liga auf Austria Lustenau (ab 20:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Grün-Weißen aus Wien belegen mit neun Punkten den 13. Tabellenplatz und agieren damit etwas unter den eigenen Erwartungen.

Zuletzt verloren die jungen Hütteldorfer nach zwei Siegen in Folge wieder einmal: Gegen den FC Hertha Wels gab es für die Kerber-Elf eine 2:3-Niederlage.

Lustenau musste sich in der letzten Runde auswärts beim Tabellenführer SKN St. Pölten knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

Diese ÖFB-Kicker stehen noch ohne Verein da

Maximilian Ullmann (29)
Cican Stankovic (32)

Slideshow starten

24 Bilder

Mehr zum Thema

2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Salzburg - Young Violets

2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Salzburg - Young Violets

2. Liga
Klagenfurt lässt gegen Sturm Graz II Punkte liegen

Klagenfurt lässt gegen Sturm Graz II Punkte liegen

2. Liga
3
Liefering stürzt ungeschlagenen SKN St. Pölten

Liefering stürzt ungeschlagenen SKN St. Pölten

2. Liga
15
Admira nützt SKN-Patzer eiskalt aus

Admira nützt SKN-Patzer eiskalt aus

2. Liga
7-Tore-Krimi! Stripfing schlägt Aufsteiger Wels

7-Tore-Krimi! Stripfing schlägt Aufsteiger Wels

2. Liga
3
Horror-Serie geht weiter! Bregenz auch gegen Kapfenberg sieglos

Horror-Serie geht weiter! Bregenz auch gegen Kapfenberg sieglos

2. Liga
1
2. Liga im LIVE-Stream: Die Spiele der 11. Runde

2. Liga im LIVE-Stream: Die Spiele der 11. Runde

2. Liga
Kommentare

Kommentare

SC Austria Lustenau 2. Liga Fußball SK Rapid II