Heute 18:00 Uhr
2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - Admira Wacker
Die Döblinger empfangen in Runde elf der ADMIRAL 2. Liga die Admira. LIVE-Stream:
An Spieltag elf der ADMIRAL 2. Liga treffen die Vienna und Admira Wacker aufeinander (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Der eigentliche Titelaspirant Vienna ist noch nicht so richtig in Fahrt gekommen und belegt dementsprechend nur den achten Tabellenrang. Immerhin siegte die Kleer-Elf in der vergangenen Runde 2:0 bei Sturm Graz II.
Die Südstädter sind derzeit Tabellenzweiter hinter dem SKN, haben allerdings bereits acht Zähler Rückstand.
Die Silberberger-Truppe konnte zuletzt einen 4:0-Heimsieg gegen Aufsteiger Austria Salzburg feiern.
