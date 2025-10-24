First Vienna FC First Vienna FC VIE Admira Wacker Admira Wacker ADM
Heute 18:00 Uhr
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - Admira Wacker

Die Döblinger empfangen in Runde elf der ADMIRAL 2. Liga die Admira. LIVE-Stream:

An Spieltag elf der ADMIRAL 2. Liga treffen die Vienna und Admira Wacker aufeinander (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Der eigentliche Titelaspirant Vienna ist noch nicht so richtig in Fahrt gekommen und belegt dementsprechend nur den achten Tabellenrang. Immerhin siegte die Kleer-Elf in der vergangenen Runde 2:0 bei Sturm Graz II.

Die Südstädter sind derzeit Tabellenzweiter hinter dem SKN, haben allerdings bereits acht Zähler Rückstand.

Die Silberberger-Truppe konnte zuletzt einen 4:0-Heimsieg gegen Aufsteiger Austria Salzburg feiern.

LIVE-Stream:

2. Liga Fußball Admira Wacker First Vienna FC