2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - SKN St. Pölten

In Runde elf der ADMIRAL 2. Liga empfängt der FC Liefering den Tabellenführer SKN St. Pölten (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Lieferinger spielen eine bis dato durchwachsene Saison und halten bei Rang elf. Für den eigentlichen Anspruch der "Jung-Bullen" zu wenig.

Nach drei Remis in Serie musste sich Liefering zuletzt 0:2 beim FAC geschlagen geben.

Der SKN St. Pölten ist mit 28 Punkten Tabellenführer und hat bereits acht Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger Admira Wacker.

In der letzten Runde siegten die Wölfe daheim 1:0 im Spitzenspiel gegen Austria Lustenau.

