FC Liefering FC Liefering FCL SKN St. Pölten SKN St. Pölten SKN
Heute 18:00 Uhr
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - SKN St. Pölten

An Spieltag elf der ADMIRAL 2. Liga gastiert der Spitzenreiter SKN beim FC Liefering. LIVE-Stream:

In Runde elf der ADMIRAL 2. Liga empfängt der FC Liefering den Tabellenführer SKN St. Pölten (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Lieferinger spielen eine bis dato durchwachsene Saison und halten bei Rang elf. Für den eigentlichen Anspruch der "Jung-Bullen" zu wenig.

Nach drei Remis in Serie musste sich Liefering zuletzt 0:2 beim FAC geschlagen geben.

Der SKN St. Pölten ist mit 28 Punkten Tabellenführer und hat bereits acht Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger Admira Wacker.

In der letzten Runde siegten die Wölfe daheim 1:0 im Spitzenspiel gegen Austria Lustenau.

LIVE-Stream:

2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Klagenfurt - Sturm Graz II

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - Admira Wacker

2. Liga
Muhr: "Nur mit Jungen steigst du nicht auf"

2. Liga
120 Jahre Admira – und wir mittendrin!

LAOLA1
Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

International
Die 25 Österreicher mit den meisten Europacup-Einsätzen

Champions League
Verletzungs-Update: So geht es Marko Arnautovic

International
2. Liga Fußball FC Liefering SKN St. Pölten Liefering