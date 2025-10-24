Heute 18:00 Uhr
2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Klagenfurt - Sturm Graz II
In Runde elf der ADMIRAL 2. Liga trifft Klagenfurt daheim auf die jungen "Blackies". LIVE-Stream:
An Spieltag elf der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum Duell zwischen Austria Klagenfurt und Sturm Graz II (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die Kärntner steigerten sich nach anfänglichen Schwierigkeiten enorm und halten nun bei 16 Punkten und Rang sieben in der Tabelle.
In der letzten Runde remisierte der Bundesliga-Absteiger auswärts bei Kapfenberg mit 1:1.
Sturm II hat es weiter schwer: Mit erst fünf Zählern liegen die Steirer auf dem vorletzten Platz (15.) und es scheint, als würde man heuer gegen den Abstieg kämpfen.
Zuletzt verloren die Grazer daheim 0:2 gegen den First Vienna FC.
