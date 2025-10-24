SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt SKA Sturm Graz II Sturm Graz II STU
Heute 18:00 Uhr
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Klagenfurt - Sturm Graz II

In Runde elf der ADMIRAL 2. Liga trifft Klagenfurt daheim auf die jungen "Blackies". LIVE-Stream:

Kommentare

An Spieltag elf der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum Duell zwischen Austria Klagenfurt und Sturm Graz II (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Kärntner steigerten sich nach anfänglichen Schwierigkeiten enorm und halten nun bei 16 Punkten und Rang sieben in der Tabelle.

In der letzten Runde remisierte der Bundesliga-Absteiger auswärts bei Kapfenberg mit 1:1.

Sturm II hat es weiter schwer: Mit erst fünf Zählern liegen die Steirer auf dem vorletzten Platz (15.) und es scheint, als würde man heuer gegen den Abstieg kämpfen.

Zuletzt verloren die Grazer daheim 0:2 gegen den First Vienna FC.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

2. Liga Fußball SK Austria Klagenfurt SK Sturm II