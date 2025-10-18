Sturm Graz II Sturm Graz II STU First Vienna FC First Vienna FC VIE
Live
0:0
0:0
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga LIVE: Sturm Graz II - First Vienna FC

Die Vienna gastiert in Runde zehn der ADMIRAL 2. Liga bei den Sturm Graz II. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1.at
Kommentare

Sturm Graz II und der First Vienna FC treffen an Spieltag zehn der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 20:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Steirer halten bei erst fünf Punkten und damit Rang 14. Dementsprechend scheint es, als würden die jungen Grazer heuer um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Zuletzt feierte Sturm II immerhin den ersten Saisonsieg: Gegen Bregenz siegte man daheim 3:1.

Die Vienna, eigentlich als einer der Titelkandidaten gehandelt, spielt eine noch durchwachsene Saison und steht bei zwölf Punkten und nur Rang acht. Auf die Spitze fehlen den Döblingern bereits 13 Zähler. Im "El Danubio" gegen den FAC mussten sich die Gelb-Blauen in der letzten Runde daheim mit 0:2 geschlagen geben.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

Mbuyis Vorgänger: Die letzten 20 LigaZwa-Torschützenkönige

Sanel Kuljic (2004/05)
Ivica Vastic (2005/06)

Slideshow starten

24 Bilder

Mehr zum Thema

2. Liga LIVE: Admira Wacker - Austria Salzburg

2. Liga LIVE: Admira Wacker - Austria Salzburg

2. Liga
Keine Punkte beim Heraf-Debüt! Amstetten gewinnt im Ländle

Keine Punkte beim Heraf-Debüt! Amstetten gewinnt im Ländle

2. Liga
3
Piskule-Doppelpack! FAC feiert Heimsieg gegen Liefering

Piskule-Doppelpack! FAC feiert Heimsieg gegen Liefering

2. Liga
Last Minute! SKN bezwingt Lustenau mit dem Schlusspfiff

Last Minute! SKN bezwingt Lustenau mit dem Schlusspfiff

2. Liga
15
Kapfenberg erkämpft sich Remis gegen Austria Klagenfurt

Kapfenberg erkämpft sich Remis gegen Austria Klagenfurt

2. Liga
3
Young Violets und Stripfing trennen sich remis

Young Violets und Stripfing trennen sich remis

2. Liga
4
Last-Minute! Rieder Super-Joker verdirbt Pacults WAC-Debüt

Last-Minute! Rieder Super-Joker verdirbt Pacults WAC-Debüt

Bundesliga
7
Kommentare

Kommentare

Fußball 2. Liga Sturm Graz Amateure First Vienna FC