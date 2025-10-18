Sturm Graz II und der First Vienna FC treffen an Spieltag zehn der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 20:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Steirer halten bei erst fünf Punkten und damit Rang 14. Dementsprechend scheint es, als würden die jungen Grazer heuer um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Zuletzt feierte Sturm II immerhin den ersten Saisonsieg: Gegen Bregenz siegte man daheim 3:1.

Die Vienna, eigentlich als einer der Titelkandidaten gehandelt, spielt eine noch durchwachsene Saison und steht bei zwölf Punkten und nur Rang acht. Auf die Spitze fehlen den Döblingern bereits 13 Zähler. Im "El Danubio" gegen den FAC mussten sich die Gelb-Blauen in der letzten Runde daheim mit 0:2 geschlagen geben.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream: