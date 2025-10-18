In der Südstadt treffen am Samstag die beiden Traditionsklubs Admira und Austria Salzburg aufeinander (ab 20:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Silberberger-Elf ist derzeit Zweiter in der Tabelle und hat mit 17 Punkten schon acht Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter SKN St. Pölten. Zuletzt siegten die Admiraner 1:0 beim SV Stripfing und konnten nach drei Remis in Serie wieder einen Dreier einfahren.

Aufsteiger Austria Salzburg ist in der Liga bereits als angekommen und steht mit elf Punkten auf dem zehnten Platz. In der vergangenen Runde siegten die Veilchen daheim gegen den anderen Aufsteiger Hertha Wels mit 4:2.

