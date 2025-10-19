FC Hertha Wels FC Hertha Wels FCH
SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II RAP
Endstand
3:2
1:2 , 2:0
  • Paul Gobara
  • Fabian Lechner
  • Albin Gashi
  • Moulaye Haidara
  • Ensar Music
NEWS

2. Saisonsieg! Hertha Wels dreht torreiches Spiel gegen Rapid II

Der Aufsteiger liegt gegen die Jung-Rapidler bereits 0:2 zurück, darf sich aber trotzdem über den Sieg im ADMIRAL Topspiel freuen.

2. Saisonsieg! Hertha Wels dreht torreiches Spiel gegen Rapid II Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1.at
Kommentare

In der 10. Runde der 2. Liga feiert der FC Hertha Wels im ADMIRAL Topspiel nach einer beeindruckenden Aufholjagd einen 3:2-Heimsieg gegen den SK Rapid II.

Die Heinle-Elf dreht dabei einen frühen Zwei-Tore-Rückstand durch Moulaye Haidara (4.) und Ensar Music (28.) noch dank der Treffer von Paul Gobara (34.), Fabian Lechner (49.) und Albin Gashi (57.).

Rapid II dominiert die Anfangsphase

Das Spiel in der Huber Arena beginnt ganz nach dem Geschmack der Gäste. Bereits in der vierten Minute bringt Moulaye Haidara die jungen Rapidler nach Vorarbeit von Ensar Music in Führung.

Kerbers Truppe bleibt am Drücker, hat deutlich mehr Ballbesitz und erhöht folgerichtig in der 28. Minute durch Music selbst auf 2:0.

Doch Hertha Wels zeigt Moral und findet noch vor der Halbzeitpause die Antwort: Nach einer Serie von Eckbällen erzielt Verteidiger Paul Gobara in der 34. Minute den wichtigen Anschlusstreffer zum 1:2-Pausenstand.

Wels dreht die Partie in acht Minuten

Nach dem Seitenwechsel präsentiert sich Hertha Wels wie verwandelt und übernimmt die Kontrolle. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff gelingt Fabian Lechner nach Vorarbeit von Pascal Muller der Ausgleich (49.).

Die Gastgeber nutzen das Momentum und drehen die Partie nur acht Minuten später komplett: Albin Gashi trifft nach einem weiteren Assist von Muller zur 3:2-Führung (57.).

Die Wiener versuchen in der Folge zwar, den Druck zu erhöhen und kommen zu Torchancen, doch die Defensive der Welser steht nun sicher. Am Ergebnis ändert sich auch durch diverse Wechsel auf beiden Seiten nichts mehr.

