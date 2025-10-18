Piskule-Doppelpack! FAC feiert Heimsieg gegen Liefering

Am zehnten Spieltag der 2. Liga feiert der FAC Wien einen 2:0-Heimsieg gegen den FC Liefering!

Matchwinner am heimischen FAC-Platz ist Lan Piskule, der mit zwei souverän verwandelten Elfmetern (11., 87.) für die Entscheidung sorgt.

Durch diesen Erfolg klettert die Elf von Sinan Bytyqi auf den vierten Tabellenplatz, während die Gäste aus Salzburg auf Rang elf verharren.

Perfekter Start

Die Hausherren diktieren von Beginn an das Geschehen und setzen die junge Salzburger Mannschaft unter Druck. Bereits in der Anfangsphase verzeichnet der FAC die ersten Großchancen: Zuerst trifft Moritz Neumann nur den Pfosten (5.), kurz darauf prüft Noah Bitsche den Lieferinger Schlussmann.

Die frühe Überlegenheit der Floridsdorfer mündet schließlich in der elften Minute in einem Elfmeter, den Lan Piskule sicher zur 1:0-Führung verwandelt.

Die Truppe von Daniel Beichler findet in der Folge zwar zu mehr Ballbesitz, bleibt gegen die kompakte Defensive der Wiener aber harmlos. Die Gastgeber hingegen bleiben durch Schüsse von Evan Eghosa Aisowieren (36.) und Flavio (45.) gefährlich, womit es bei der knappen Führung zur Pause bleibt.

FAC bleibt am Drücker

Auch nach Wiederanpfiff ändert sich wenig am Bild der Partie. Liefering bemüht sich zwar um den Ausgleich, doch die Abschlüsse von Marc Striednig (50.) und Aboubacar Camara (65.) stellen den Tormann der Wiener vor keine gröberen Probleme.

Der FAC kontrolliert das Spielgeschehen souverän und lässt defensiv nichts anbrennen. Für die endgültige Entscheidung sorgt in der Schlussphase erneut eine Szene im Salzburger Strafraum: Nach einem Foul zeigt Schiedsrichter Daniel Pfister wieder auf den Punkt.

Lan Piskule übernimmt abermals die Verantwortung und verwandelt auch seinen zweiten Elfmeter eiskalt zum 2:0-Endstand (87.).

Am Ende steht ein verdienter Sieg für den FAC Wien, der über die gesamte Spieldauer die aktivere und zielstrebigere Mannschaft ist.

Mit diesen drei Punkten rücken die Floridsdorfer an die Spitzengruppe der Liga heran und positionieren sich aussichtsreich. Für den FC Liefering bedeutet die Niederlage hingegen einen Dämpfer, da die Mannschaft im Tabellenmittelfeld auf der Stelle tritt.