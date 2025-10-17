Young Violets Wien Young Violets Wien AUS SV Stripfing SV Stripfing SVS
Heute 18:00 Uhr
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - SV Stripfing

An Spieltag zehn der ADMIRAL 2. Liga treffen die Young Violets und der SV Stripfing aufeinander. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1.at
Kommentare

In Runde zehn der ADMIRAL 2. Liga empfangen die Young Violets Austria Wien den SV Stripfing (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Jung-Veilchen spielen eine bis dato hervorragende Saison und halten bei 15 Punkten und Rang vier.

Nach nun sieben ungeschlagenen Spielen in Serie mussten sich die Young Violets zuletzt aber wieder geschlagen geben, nämlich 2:3 auswärts gegen Lustenau.

Stripfing musste sich in der letzten Runde der Admira daheim mit 0:1 beugen und bleibt damit im Tabellenkeller.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

Diese ÖFB-Kicker stehen noch ohne Verein da

Maximilian Ullmann (29)
Cican Stankovic (32)

Slideshow starten

24 Bilder

Mehr zum Thema

LigaZwa: Das Heimtrikot-Ranking 2025/26

LigaZwa: Das Heimtrikot-Ranking 2025/26

LAOLA1
2
2. Liga heute im LIVE-Stream: Kapfenberg - Klagenfurt

2. Liga heute im LIVE-Stream: Kapfenberg - Klagenfurt

2. Liga
Klagenfurt-Übernahme gescheitert! Das ist der Grund

Klagenfurt-Übernahme gescheitert! Das ist der Grund

2. Liga
4
Süße Überraschung für Arnautovic in Belgrad

Süße Überraschung für Arnautovic in Belgrad

International
"Schlimmster Moment": Handl spricht erstmals über Viruserkrankung

"Schlimmster Moment": Handl spricht erstmals über Viruserkrankung

Bundesliga
3
"Möchte Vermächtnis aufbauen": Pickford verlängert bei Everton

"Möchte Vermächtnis aufbauen": Pickford verlängert bei Everton

Premier League
2
Ex-Austria-Kicker beim FC Barcelona im Gespräch

Ex-Austria-Kicker beim FC Barcelona im Gespräch

Deutsche Bundesliga
10
Kommentare

Kommentare

Fußball 2. Liga SV Stripfing Young Violets Austria Wien