2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - SV Stripfing

In Runde zehn der ADMIRAL 2. Liga empfangen die Young Violets Austria Wien den SV Stripfing (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Jung-Veilchen spielen eine bis dato hervorragende Saison und halten bei 15 Punkten und Rang vier.

Nach nun sieben ungeschlagenen Spielen in Serie mussten sich die Young Violets zuletzt aber wieder geschlagen geben, nämlich 2:3 auswärts gegen Lustenau.

Stripfing musste sich in der letzten Runde der Admira daheim mit 0:1 beugen und bleibt damit im Tabellenkeller.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream: