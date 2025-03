Der Bann ist gebrochen!

Der SC Austria Lustenau feiert in der 19. Runde der ADMIRAL 2. Liga gegen den SV Horn einen knappen 1:0-Heimsieg und bejubelt damit den ersten Erfolg seit dem 6. Oktober 2024, damals gab es ein 1:0 beim FC Liefering.

Die Partie zwischen den Vorarlbergern und den Niederösterreichern beginnt ohne nennenswerte Highlights. Horn hat Vorteile im Ballbesitz, Lustenau ist mit 4:3-Schüssen etwas gefährlicher. Was beiden Teams aber fehlt, ist der letzte Zug zum Tor, und so geht es torlos in die Halbzeitpause.

Traumtor entscheidet die Partie

Durchgang zwei beginnt mit Vorteilen für die Mader-Elf. Leo Mikic setzt sich außen durch und spielt den Ball scharf zur Mitte. Dort schießt Jack Lahne die Kugel aber knapp am Tor vorbei (50.).

In einer Phase, in der nicht viel passiert, gehen die Vorarlberger durch ein Traumtor in Führung. Der eingewechselte Sacha Delaye legt die Kugel am Strafraum ab und Nico Gorzel zieht einfach mal aus der Distanz ab. Die Kugel wird länger und länger und klatscht von der Latte ins Netz zur 1:0-Führung (69.).

Am Ende kann Lustenau die knappe Führung über die Zeit bringen und bejubelt so den ersten Sieg seit neun Runden. Durch die drei Punkte springen die Vorarlberger in der Tabelle auf Rang elf, Horn bleibt Vorletzter.