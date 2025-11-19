NEWS

Transfersperre für Austria Klagenfurt

Der Zweitligist bekommt, wie die "Krone" berichtet, eine Transfersperre aufgebrummt.

Transfersperre für Austria Klagenfurt
Zweitligist Austria Klagenfurt hat laut "Kronen Zeitung" für die kommende Wintertransferperiode eine Transfersperre bekommen. Das soll auch die Bundesliga gegenüber der Tageszeitung bestätigen.

Grund dafür sei dem Bericht zufolge eine Nicht-Bezahlung einer Ausbildungsentschädigung für Ex-Spieler David Toshevski. Es handle sich laut "Krone" um eine mittlere fünfstellige Summe.

Die Sperre könnte allerdings vorzeitig fallen, das entscheidet nämlich die FIFA. Trifft das Geld ein, könnte Klagenfurt auch ohne Einschränkung davonkommen.

