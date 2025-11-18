Austria Klagenfurt winkt Investoren-Deal

Am Montagabend hat der SK Austria Klagenfurt den Jahresabschlussbericht bei der Bundesliga eingereicht.

Der ehemalige Steuerberater der Waidmannsdorfer, Armin Glatzhofer, hatte die nötigen Unterlagen für die Finanzkennzahlen am vergangenen Freitag doch noch übermittelt.

Der aktuelle Steuerberater der Kärntner, Gerhard Engl, bereitete die Unterlagen auf und übermittelte sie am Montag an Wirtschaftsprüfer Ulrich Krassnig zur Durchsicht. "Weil wir alles spät erhalten haben, konnte die Austria nur Unterlagen nach aktueller Verfügbarkeit hochladen", teilte dieser der "Krone" mit.

Auch ein erneuter Investoreneinstieg wird offenbar immer konkreter: Gesellschafter Zeljko Karajica befindet sich demnach in fortgeschrittenen Verhandlungen mit deutschen Investoren. Konkret soll es sich um Private Equity Fonds handeln.