Trainer-Talent! Das ist der neue FAC-Chefcoach

Der neue Trainer des FAC Wien steht fest!

Wie die Floridsdorfer am Montagvormittag bekannt geben, wird Sinan Bytyqi neuer Chefcoach. Der 30-Jährige wird damit zum jüngsten Cheftrainer im österreichischen Profifußball. Zuletzt war Bytyqi Co-Trainer beim chinesischen Erstligisten Shenzhen Peng City.

Bytyqi ist österreichisch-albanischer Doppelstaatsbürger, als Spieler schaffte er es über die Akademie der Admira in jene von Manchester City, wo er bis zur U23 spielte und auch im Profikader stand. Seine Karriere musste er im Alter von 22 Jahren nach mehreren medizinischen Tests aus gesundheitlichen Gründen beenden.

Illustre Vita

Im Anschluss arbeitete Bytyqi für Manchester City als Scout im DACH-Raum, war Trainer in der Akademie und betreute verliehene Spieler der City Football Group. Später war er Trainer in Weiz und Grafenstein, ab 2024 Co-Trainer beim belgischen Erstligisten VV St. Truiden. Zuletzt war er in China beim ebenfalls zur City Football Group gehörenden Shenzhen Peng City.

"Sinan bringt trotz seines jungen Alters eine beeindruckende Kombination aus internationaler Erfahrung und fachlicher Kompetenz mit. Er erfüllt perfekt unser gesuchtes Profil und hat uns außerdem auch menschlich voll und ganz überzeugt", wird Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zitiert.

"Sehe Klub mit großem Potenzial"

Er sagt weiter: "Als Ausbildungsverein war es uns wichtig, einen Trainer zu bestellen, dem wir, wie auch schon seinen Vorgängern, die Plattform bieten können, um sich weiterzuentwickeln und zu präsentieren. Ein Dank gilt auch Shenzhen Peng City, die diesen Prozess unterstützt und möglich gemacht haben. Wir freuen uns, diesen Weg mit Sinan zu gehen und blicken positiv in eine gemeinsame Zukunft."

Bytyqi sagt: "Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung. Der FAC ist ein besonderer Verein mit einer klaren Philosophie und starken Werten – das war vom ersten Moment an spürbar. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen wurde schnell klar, dass wir die gleichen Vorstellungen verfolgen. Für mich ist der FAC weit mehr als nur eine Profimannschaft – ich sehe einen Klub mit großem Potenzial, den ich gemeinsam mit dem bestehenden Trainerteam weiterentwickeln möchte."

Sein Ziel sei es, eine Mannschaft zu formen, die nicht nur sportlich erfolgreich sei, sondern auch durch Teamgeist, Disziplin und Leidenschaft überzeuge. "Ich möchte ein Umfeld schaffen, in dem sich junge Spieler entwickeln und erfahrene Spieler Verantwortung übernehmen."

Bytyqi wird erstmals in der zweiten Runde gegen die KSV 1919 auf der Trainerbank des FAC Platz nehmen.