Der SK Sturm Graz nimmt Barne Pernot unter Vertrag.

Das geben die "Blackies" am Montagnachmittag bekannt. Der 25-jährige Deutsche verlässt den deutschen Regionalligisten Fortuna Köln und schließt sich Zweitligist Sturm II an.

Pernot wechselt mit Ablauf seines Vertrags in die Murstadt. Der Rechtsfuß ist in der Innenverteidigung beheimatet, kann jedoch auch im defensiven Mittelfeld agieren.

Soll Führungsrolle übernehmen

Sportdirektor Michael Parensen gibt sich überzeugt vom Neuzugang. "Barne bringt nicht nur die nötige Erfahrung mit, sondern auch eine hohe Spielintelligenz und Präsenz auf dem Platz. Er ist außerdem flexibel einsetzbar und kann sowohl als Innenverteidiger sowie als defensiver Mittelfeldspieler zum Einsatz kommen. Wir sind überzeugt, dass er in unserer jungen Mannschaft eine wichtige Stütze sein und eine Führungsrolle bei Sturm II übernehmen wird."

In der vergangenen Saison stand der 1999er-Jahrgang in 24 Partien in der Regionalliga West (ein Tor und ein Assist) auf dem Feld. Pernot wechselte im Sommer 2015 aus der Jugend des 1. FC St. Pauli in den Nachwuchs von Holstein Kiel, wo er sämtliche U-Teams durchlief.

Von der zweiten Mannschaft der "Störche" wechselte er im Sommer 2020 zum SC Verl. Der 1,88 Meter große Defensivmann machte dort 56 Spiele in der 3. Liga.