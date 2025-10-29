Stadionzulassung entzogen! Sturm II muss ausweichen

Der SK Sturm II darf nicht mehr in seiner Heimstätte spielen!

Wie die Bundesliga vermeldet, hat der Senat 3 dem Solarstadion Gleisdorf die Stadionzulassung für die ADMRIAL 2. Liga entzogen.

Als Grund nennt die "Kleine Zeitung" die schlechten Rasenbedingungen in Gleisdorf.

Zumindest am kommenden Spieltag, wenn Sturm II auf die Admira trifft, darf der Klub ein Ausweichstadion nutzen - nämlich KARTNIGS Werbeprofi Arena in Leoben.