Der SKU Amstetten kann auch in der kommenden Saison auf Leistungsträger Jannik Wanner zählen.

Wie die Mostviertler am Dienstag vermelden, wird der ursprünglich im kommenden Sommer auslaufende Vertrag des 25-jährigen Offensivspielers per Option um ein weiteres Jahr verlängert.

Wanner wechselte erst im Sommer von Ligakonkurrent Schwarz-Weiß Bregenz nach Niederösterreich, wo er auf Anhieb zum Leistungsträger avancierte.

In dieser Spielzeit stand der auf Haiti geborene Deutsche in jedem Spiel in der Startelf und steuerte dabei sechs Treffer und acht Assists in der ADMIRAL 2. Liga bei - die meisten seines Teams. Auch im ÖFB-Cup konnte er ein Tor und einen Assist verbuchen.

In der Tabelle steht der SKU Amstetten aktuell auf dem neunten Tabellenplatz. Sowohl das Titelrennen als auch der Abstiegskampf sind in dieser Saison wohl kein Thema mehr.

