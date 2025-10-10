Suche
    Neuer Trainerjob für Andreas Heraf

    Bei den Vorarlbergern kommt es überraschend zu einer erneuten Änderung auf der Trainerbank.

    Neuer Trainerjob für Andreas Heraf Foto: © GEPA
    Schwarz-Weiss Bregenz muss wieder den Trainer wechseln!

    Wie der LigaZwa-Klub verkündet, übernimmt Andreas Heraf als neuer Coach.  

    Mit Tugberk Tanrivermis habe man sich einvernehmlich getrennt. Das Ende der Zusammenarbeit mit des erst am 29. September eingestellten Türken hat persönliche Gründe, wie Bregenz via "Instagram" erklärt.

    Die Gründe der Tanrivermis-Trennung

    "Tanrivermis wurde Anfang dieser Woche über den plötzlich aufgetretenen, kritischen Gesundheitszustand eines sehr nahen Familienmitglieds informiert. Da der weitere Verlauf unklar ist und er sich unter diesen Umständen verständlicherweise nicht mit vollem Fokus seiner Aufgabe für den SWB widmen kann, haben wir gemeinsam eine einvernehmliche Lösung gefunden."

    Die Bregenzer wünschen dem nunmehrigen Ex-Coach "alles Gute und wünschen ihm und seiner Familie viel Kraft in dieser schwierigen Phase". 

    Rückkehr des Aufstiegstrainers

    Mit Heraf übernimmt nun ein Mann, der den Verein bereits kennt.

    27 Spiele lang war er Trainer von Schwarz-Weiß und führte den Verein 2023 zum Aufstieg in die 2. Liga. Während der Aufstiegssaison stieß er mit Bregenz unter die Top-vier, dann folgte aber der Wechsel zum damaligen Bundesligisten Austria Lustenau. 

    "Jetzt kehrt er zurück in einer schwierigen Phase, wird aber mit seiner akribischen Art alles versuchen, um gemeinsam mit unserem Betreuerteam das Ruder rumzureißen und das Team aus dem Tabellenkeller rauszuholen! Wir sind überzeugt, dass ihm das gelingt!", schreibt der Verein via Instagram.

