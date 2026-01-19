NEWS

Nach dem Trainer muss in Klagenfurt auch der Sportdirektor gehen

Wenige Stunden nach der Neubesetzung des Trainerpostens trennen sich die Kärntner auch von ihrem Sportdirektor.

Nach dem Trainer muss in Klagenfurt auch der Sportdirektor gehen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

SK Austria Klagenfurt stellt sich im sportlichen Bereich komplett neu auf!

Am Montagvormittag wurde publik, dass in Zukunft anstelle von Rolf Landerl jetzt Slobodan Grubor das Traineramt der Waidmannsdorfer bekleiden wird (Alle Infos >>>).

Wenige Stunden später gibt der Klub aus der ADMIRAL 2. Liga auch das Aus von Sportdirektor Mario Brkljaca offiziell bekannt. Beide Seiten haben sich auf eine eivernehmliche Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt, heißt es in der Aussendung.

"Wir bedanken uns bei Mario für seinen Einsatz und die Arbeit, die er seit dem Sommer für die Austria geleistet hat. Die Trennung erfolgt einvernehmlich und im guten Austausch. Wir wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute", sagt Gesellschafter Zeljko Karajica.

Mehr zum Thema

Austria Klagenfurt trennt sich von Cheftrainer Landerl

Austria Klagenfurt trennt sich von Cheftrainer Landerl

2. Liga
12
Hertha Wels holt Erstliga-Stürmer aus der Slowakei

Hertha Wels holt Erstliga-Stürmer aus der Slowakei

2. Liga
Adios Madrid: Wo landet David Alaba?

Adios Madrid: Wo landet David Alaba?

Bundesliga
22
Sagt Patrick Wimmer Goodbye zu Wolfsburg?

Sagt Patrick Wimmer Goodbye zu Wolfsburg?

Deutsche Bundesliga
Sturm setzt mit internationalem Trikot Zeichen gegen Gewalt

Sturm setzt mit internationalem Trikot Zeichen gegen Gewalt

Bundesliga
19
Nach Afrika-Cup: Marokko kündigt rechtliche Schritte an

Nach Afrika-Cup: Marokko kündigt rechtliche Schritte an

Fußball
14
Altach droht Abgang von Stammverteidiger

Altach droht Abgang von Stammverteidiger

Bundesliga
7
Kommentare

Kommentare

2. Liga Fußball SK Austria Klagenfurt Rolf Landerl Slobodan Grubor Sportdirektor