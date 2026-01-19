Nach dem Trainer muss in Klagenfurt auch der Sportdirektor gehen

SK Austria Klagenfurt stellt sich im sportlichen Bereich komplett neu auf!

Am Montagvormittag wurde publik, dass in Zukunft anstelle von Rolf Landerl jetzt Slobodan Grubor das Traineramt der Waidmannsdorfer bekleiden wird (Alle Infos >>>).

Wenige Stunden später gibt der Klub aus der ADMIRAL 2. Liga auch das Aus von Sportdirektor Mario Brkljaca offiziell bekannt. Beide Seiten haben sich auf eine eivernehmliche Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt, heißt es in der Aussendung.

"Wir bedanken uns bei Mario für seinen Einsatz und die Arbeit, die er seit dem Sommer für die Austria geleistet hat. Die Trennung erfolgt einvernehmlich und im guten Austausch. Wir wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute", sagt Gesellschafter Zeljko Karajica.