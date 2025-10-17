Die Übernahme von Zweitligist SK Austria Klagenfurt ist gescheitert.

Das berichtet die "Kronen Zeitung". Das Angebot der Investorengruppe rund um Immobilien-Millionär Siegfried Stieglitz und Ex-Sportchef Matthias Imhof sei von Klagenfurts Gesellschafter Zeljko Karajica demnach am Donnerstagabend abgelehnt worden.

"Damit sind wir raus"

Grund für das Scheitern der Übernahme war die Forderung der möglichen neuen Investoren nach einem kompletten Rückzug Karajicas in Klagenfurt. "Das ist für ihn nicht akzeptabel. Das habe ich verstanden. Aber damit sind wir raus und ich wünsche ihm nur das Beste", so Stieglitz zur "Krone".

Rund drei Millionen Euro soll die Investorengruppe für 51 Prozent an der Austria geboten haben, die Schulden des Bundesliga-Absteigers werden auf einen ähnlichen Betrag geschätzt. Karajica habe versichert, alles dafür zu tun, das Schiff auf Kurs zu halten, so Stieglitz. Investoren-Sprecher Heinz Knapp kündigte aber an: "Sollte es schwierig werden, bleiben wir bereit!"