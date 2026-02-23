NEWS

Klagenfurt-Konkurs: Was heißt das für den Abstiegskampf?

Was bedeutet das Aus der Kärtner für den Abstiegskampf? Wer könnte in LigaZwa nachrücken und wer verzichtet auch freiwillig auf einen möglichen Aufstieg?

Textquelle: © LAOLA1
Austria Klagenfurts Abstieg zu Saisonende ist besiegelt.

Die Kärntner werden die Saison zu Ende spielen aber am Ende neben Stripfing an das Tabellenende gereiht werden.

Aber was bedeutet das für den Abstiegskampf in LigaZwa? Wie viele steigen ab und wer kann überhaupt aufsteigen? Was bringt die Zukunft?

Darüber sprechen Hannes, Patrick und July in der aktuellen Ausgabe der Zwarakonferenz.

2. Liga Fußball SK Austria Klagenfurt Zwarakonferenz