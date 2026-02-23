Klagenfurt-Konkurs: Was heißt das für den Abstiegskampf?

Austria Klagenfurts Abstieg zu Saisonende ist besiegelt.

Die Kärntner werden die Saison zu Ende spielen aber am Ende neben Stripfing an das Tabellenende gereiht werden.

Aber was bedeutet das für den Abstiegskampf in LigaZwa? Wie viele steigen ab und wer kann überhaupt aufsteigen? Was bringt die Zukunft?

Darüber sprechen Hannes, Patrick und July in der aktuellen Ausgabe der Zwarakonferenz.