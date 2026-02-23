NEWS
Er soll der neue Co-Trainer von Daniel Beichler werden
Red Bull Salzburg holt wohl Unterstützung für den neuen starken Mann an der Seitenlinie. Diese dürfte aus der Regionalliga kommen.
Das Debüt von Daniel Beichler als neuer Trainer von Red Bull Salzburg hätte kaum besser laufen können: Die "Bullen" besiegten den LASK klar mit 5:1 (Spielbericht hier nachlesen>>>).
Beichler dürfte in Kürze einen neuen Assistenten bekommen. Wie "Sky" berichtet, soll Jörg Schirgi neuer Co-Trainer in Salzburg werden. Der 38-Jährige trainiert derzeit den SC Kalsdorf in der Regionalliga Mitte.
Schirgi gilt als guter Freund Beichlers und soll sich schon am Samstag von seiner bisherigen Mannschaft verabschiedet haben.