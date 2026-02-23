NEWS

Er soll der neue Co-Trainer von Daniel Beichler werden

Red Bull Salzburg holt wohl Unterstützung für den neuen starken Mann an der Seitenlinie. Diese dürfte aus der Regionalliga kommen.

Er soll der neue Co-Trainer von Daniel Beichler werden
Das Debüt von Daniel Beichler als neuer Trainer von Red Bull Salzburg hätte kaum besser laufen können: Die "Bullen" besiegten den LASK klar mit 5:1 (Spielbericht hier nachlesen>>>).

Beichler dürfte in Kürze einen neuen Assistenten bekommen. Wie "Sky" berichtet, soll Jörg Schirgi neuer Co-Trainer in Salzburg werden. Der 38-Jährige trainiert derzeit den SC Kalsdorf in der Regionalliga Mitte.

Schirgi gilt als guter Freund Beichlers und soll sich schon am Samstag von seiner bisherigen Mannschaft verabschiedet haben.

