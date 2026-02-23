NEWS

Die Auferstehung von Red Bull Salzburg?

Der Trainereffekt hat gezündet und die Mannschaft performt wieder. Die Ansakonferenz spricht über die Leistung der "Bullen" und die Veränderungen unter Daniel Beichler.

Spiel Nummer eins unter Neo-Coach Daniel Beichler war ein voller Erfolg.

Die "Bullen" fügten mit dem 5:1-Auswärtssieg dem LASK die erste Niederlage unter Didi Kühbauer zu und setzten damit ein Ausrufezeichen.

In der neuesten Episode der Ansakonferenz sprechen Hannes, Harald und Patrick über die Veränderungen unter dem neuen Trainer, taktische Anpassungen und Stürmer Karim Konate.

Ist die Bundesliga noch normal?

"Die selben Namen, andere Spieler" - Traum-Einstand für Beichler

Rapid: Ein Lob für den Fanprotest?

Kühbauer-Serie reißt: "Werden nicht zum Ponyreiten anfangen"

Salzburg beschert Beichler einen Kantersieg beim LASK

Ex-LASK-Profi sieht Cousin nach schwerem Unfall sterben

Pacult über WAC: "Langsam fühle ich mich verarscht"

