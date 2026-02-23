Die Auferstehung von Red Bull Salzburg?

Spiel Nummer eins unter Neo-Coach Daniel Beichler war ein voller Erfolg.

Die "Bullen" fügten mit dem 5:1-Auswärtssieg dem LASK die erste Niederlage unter Didi Kühbauer zu und setzten damit ein Ausrufezeichen.

In der neuesten Episode der Ansakonferenz sprechen Hannes, Harald und Patrick über die Veränderungen unter dem neuen Trainer, taktische Anpassungen und Stürmer Karim Konate.

Hier ansehen: