Fansperre für Galatasaray vor Liverpool-Kracher!

Groß war die Freude beim türkischen Meister Galatasaray nach dem Achtelfinaleinzug in der UEFA Champions League. Nach dem Überspringen der Hürde Juventus wartet mit Liverpool der nächste Kracher auf die türkischen Fans.

Auf eine Reise nach England müssen sie, sofern sie ins Stadion wollen, aber verzichten. Aufgrund von einem Fanfehlverhalten in Turin, darf Galatasaray keine Gästetickets verkaufen und muss eine Strafe von 40.000 Euro begleichen.

Sperre wird im Rückspiel fällig

Als Gründe werden das Werfen von Gegenständen, das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und generelle Störungen in Turin genannt.

Das Hinspiel in der Türkei steigt kommende Woche Dienstag (ab 18:45 im LIVE-Ticker >>>). Die Fansperre gilt für das alles entscheidende Rückspiel am 18.03. in Liverpool.