Die SV Ried feiert, "bis die Sonne aufgeht"

Die Freudentränen waren bereits vergangene Woche in Bregenz geflossen, am Sonntag flossen in Ried im Innkreis in erster Linie dutzende Liter Bier.

Die SV Ried feierte nach dem Heimspiel gegen den First Vienna FC die Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga. Ein Sieg zum Saisonabschluss blieb aufgrund des späten 1:1-Ausgleichstreffers von Vienna-Kapitän Bernhard Luxbacher zwar aus (Spielbericht >>>). Der Jubelstimmung tat dies aber selbstredend keinen Abbruch.

Bei der Runde durchs Stadion ernteten die Ried-Spieler den Applaus von allen 6.900 Fans im Stadion – auch die mitgereisten Vienna-Supporter klatschten dem Meister zu.

Sollbauer tröstete im Trubel jungen Fan

Für Abwehrroutinier Michael Sollbauer war die Freude nach dem Abpfiff des letzten Heimspiels mindestens genauso groß wie nach dem souveränen 4:1-Auswärtssieg bei SW Bregenz, als der Meistertitel fixiert wurde.

"Heute war klar, dass es ein Fußballfest ist. Das hat sich jeder hier verdient. Letzte Woche auswärts (in Bregenz; Anm.) war das Emotionale ein bisschen mehr da. Heute war es ein bisschen vorbereitet", so der Torschütze zum 1:0, der zum zweiten Mal in die Bundesliga aufgestiegen ist. Im Jahr 2012 war ihm das schon mit dem WAC gelungen.

Der Innenverteidiger kümmerte sich zwischendurch um einen jungen Fan. Dieser hatte im Trubel – die Fans durften nach der offiziellen Titelübergabe auf dem Rasen der Innviertel Arena feiern – seine Eltern aus den Augen verloren.

Sollbauer organisierte eine Stadiondurchsage und stand danach ein paar Meter weiter für Fotos und Autogramme bereit. "Man sieht: Die Leute haben eine Freude, die Truppe hat es sich verdient, die Region sowieso. Wir sind sehr froh." Auf die Frage, wie lange er in der Nacht von Sonntag auf Montag unterwegs sein werde, antwortete der 35-Jährige grinsend: "Bis die Sonne aufgeht."

Der Zwei-Jahres-Plan ist aufgegangen

Auch Sportchef Wolfgang Fiala kommt in der Nacht wohl nur auf wenige Stunden Schlaf – wenn überhaupt. "Bei mir wird es heute länger. Schauen wir mal, ob die anderen auch so lange durchhalten", so der Wiener, bei dem eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages nur mehr Formsache sein dürfte.

"Es ist ein extrem schönes Gefühl", freute sich Fiala im On-Field-Interview. "Was das den Leuten bedeutet, das ist einfach das Schönste."

Sein Plan ist aufgegangen: "Vor zwei Jahren bin ich da drüben gestanden, mit einem Zwei-Jahres-Plan, den wir ausgerufen haben, und jetzt ist der Realität. Das macht schon stolz."

Haube in Gold

Eine "riesengroße Freude" verspürte auch Ried-Torhüter Andreas Leitner. Der Kapitän hatte die Ehre, den Meisterschild als Erster in die Höhe zu stemmen.

Das machte er gemeinsam mit Klublegende Rudi Zauner, der über 30 Jahre lang als Teammanager der Innviertler tätig gewesen war. Das Amt legte er bereits im Sommer letzten Jahres zurück, seinem Herzensklub bleibt Zauner aber selbstredend auf Lebzeiten verbunden. Am Sonntag feierte er nicht mit schwarzer, sondern goldener Haube.

"Der letzte Zacken war sicher so nicht da, das muss man ehrlich sagen", sagte Keeper Leitner über den Auftritt gegen die Vienna. "Aber heute kann man uns das nachsehen. Wir freuen uns einfach sehr über den Meistertitel und werden den Tag heute noch gut ausklingen lassen."

"Nicht so lange", soll es bei dem Schlussmann, der schon 213 Mal in der Bundesliga zwischen den Pfosten stand, gehen. "Ich habe einen Urlaub, der vor der Tür steht. Den Urlaub hat sich jeder hart verdient."

Anfang August geht es dann in der höchsten österreichischen Spielklasse weiter. Der Rasen, der als Souvenir für den einen oder anderen Fan herhalten musste, wird dann ein neuer sein. Im Sommer wird er ausgetauscht.

