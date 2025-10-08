Austria Salzburg ist weiter auf der Suche nach einer Trainingsstätte für die Wintermonate. Grundsätzlich trainieren die Salzburger im Olympiazenturm Rif, doch in den Wintermonaten ist das aufgrund einer fehlenden Flutlichtanlage nicht möglich (Mehr Infos>>>).

Nun hätte sich eine Ausweichmöglichkeit aufgetan, im Sportzentrum Nord in Liefering. Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, gab es jedoch eine Absage von der Stadt. Grund dafür sind mangelnde Kapazitäten.

Rasenpflege als Grund

"Wir haben vom Bürgermeisterbüro den Belegungsplan bekommen und gesehen, dass noch Kapazitäten frei wären", erklärt Austria-Obmann David Rettenbacher gegenüber den "SN". Zu den bevorzugten Trainingszeiten von Montag bis Freitag zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr sei immer mindestens ein Platz frei.

"Uns wurde mitgeteilt, dass es keine freien Kapazitäten gibt. Ein weiterer Grund war, dass die von uns vorgeschlagenen Trainingszeiten für die Rasenpflege verwendet werden", sagt Rettenbacher.

Aktuell werden die drei Rasenplätze in Liefering nur vom Lieferinger SV und von Fortuna Salzburg benutzt. Wie es für die "Violetten" nun weiter geht, bleibt offen. In Rif könne bei den aktuellen Wetterbedingungen maximal noch diese Woche trainiert werden.