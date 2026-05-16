Austria Salzburg bindet Winterneuzugang langfristig

Zweitligist Austria Salzburg treibt seine Kaderplanungen weiter voran!

Am Samstag verkündet der Klub, dass der Vertrag mit Innenverteidiger Tobias Rohrmoser bis 2028 verlängert wurde.

"Ich wurde hier von Anfang an großartig aufgenommen und freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. Solange ich dieses Trikot trage, werde ich immer alles geben", so der junge Salzburger.

Rohrmoser kam erst im Winter vom Ligarivalen FC Liefering. In der Rückrunde stand der 19-jährige Abwehrspieler in 16 Spielen in der Startformation.