Champions League: Nur ein Bewerber für Finale 2028

Drei Jahre nach dem Endspiel 2025 dürfte das Finale der Champions League erneut in München ausgetragen werden.

Deutschland ist der einzige Interessent für das wichtigste Spiel im europäischen Klub-Fußball der Männer im Frühjahr 2028. Nach Angaben der Europäischen Fußball-Union ist die Interessenbekundung nicht bindend.

Bis Juni 2026 muss München Bewerbungsunterlagen und ein finales Konzept einreichen. Im September 2026 wird die Partie vom UEFA-Exekutivkomitee vergeben.

