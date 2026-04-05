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ÖSV-Athletin beendet Karriere mit Rang vier

Beim letzten Rennen in ihrer Karriere verpasst die 31-Jährige in der Mixed-Staffel knapp das Podest.

ÖSV-Athletin beendet Karriere mit Rang vier Foto: © GEPA
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Skibergsteigerin Johanna Hiemer hat in ihrem letzten Weltcuprennen das Podest knapp verpasst. Mit Paul Verbnjak läuft die Steirerin am Sonntag in Villars-sur-Ollon in der Schweiz in der Mixed-Staffel auf Rang vier.

"Es war eine wunderschöne Zeit mit vielen tollen Momenten und unserem ersten Weltcupsieg. Darauf werden wir auch in vielen Jahren noch dankbar zurückblicken", sagt Hiemer, die mit Verbnjak vier Jahre lang Mixed-Bewerbe absolvierte.

Die zweifache Mutter wird sich künftig ganz ihrer Familie widmen.

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