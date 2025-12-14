Katrin Beierl ist am Tag nach ihrem ersten Weltcup-Podestplatz im Monobob in Lillehammer im Zweier auf Rang sieben gefahren.

Mit Anschieberin Nicola Pichler fehlen der Niederösterreicherin auf ihrer Lieblingsbahn am Sonntag nach zwei Läufen 1,05 Sekunden auf Laura Nolte und Deborah Levi. Die Olympiasiegerinnen führen einen deutschen Dreifachsieg an.

Bestes Saisonresultat für Beierl/Pichler im Zweier bleibt Platz fünf zum Auftakt auf der neuen Olympia-Bahn in Cortina d'Ampezzo.

Mit ihrer zweiten Option als Anschieberin, der im August eingebürgerten, aus Jamaika gebürtigen Sprinterin Christania Williams, war Beierl vor zwei Wochen beim Heim-Weltcup in Innsbruck ebenfalls Siebente geworden.