Fix! Hochfilzen bleibt bis 2029/30 zweite Weltcupstation

Hochfilzen behält seinen Stammplatz als zweite Station im Biathlon-Kalender auch in den kommenden Jahren.

Neu wird ab nächster Saison hingegen im Zweijahresrhythmus ein Weltcup um den Jahreswechsel in Pokljuka sein. Zu diesem Zeitpunkt war der Tross bisher stets in einer längeren Weihnachtspause.

Wegen der zusätzlichen Rennen in Slowenien wird künftig ein Teil der Ende November zumeist im schwedischen Östersund angesetzten Auftaktbewerbe gestrichen.

Umbauarbeiten starten im Frühjahr

In Hochfilzen wird der Weltcup bis 2029/30 mit einer Ausnahme Anfang Dezember zu Gast sein, in der übernächsten Saison findet im Februar 2028 die WM in Tirol statt.

Die dafür geplanten Umbauten starten kommendes Frühjahr, wie am Wochenende in Hochfilzen endgültig beschlossen wurde. Es werden Adaptierungen und Neuerungen an der Strecke und einigen Gebäuden vorgenommen.

Deutlich größere Bauprojekte hatte es am Areal im Pillerseetal zuletzt vor der WM 2017 gegeben.