NEWS

Fix! Hochfilzen bleibt bis 2029/30 zweite Weltcupstation

Ab nächster Saison gibt es zudem ein neues Event zum Jahreswechsel in Pokljuka.

Fix! Hochfilzen bleibt bis 2029/30 zweite Weltcupstation Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Hochfilzen behält seinen Stammplatz als zweite Station im Biathlon-Kalender auch in den kommenden Jahren.

Neu wird ab nächster Saison hingegen im Zweijahresrhythmus ein Weltcup um den Jahreswechsel in Pokljuka sein. Zu diesem Zeitpunkt war der Tross bisher stets in einer längeren Weihnachtspause.

Wegen der zusätzlichen Rennen in Slowenien wird künftig ein Teil der Ende November zumeist im schwedischen Östersund angesetzten Auftaktbewerbe gestrichen.

Umbauarbeiten starten im Frühjahr

In Hochfilzen wird der Weltcup bis 2029/30 mit einer Ausnahme Anfang Dezember zu Gast sein, in der übernächsten Saison findet im Februar 2028 die WM in Tirol statt.

Die dafür geplanten Umbauten starten kommendes Frühjahr, wie am Wochenende in Hochfilzen endgültig beschlossen wurde. Es werden Adaptierungen und Neuerungen an der Strecke und einigen Gebäuden vorgenommen.

Deutlich größere Bauprojekte hatte es am Areal im Pillerseetal zuletzt vor der WM 2017 gegeben.

Mehr zum Thema

Enttäuschter Komatz: "Und dann krieg ich so eine Watschn"

Enttäuschter Komatz: "Und dann krieg ich so eine Watschn"

Biathlon
11
ÖSV-Männer in Hochfilzen auch in Verfolgung abgeschlagen

ÖSV-Männer in Hochfilzen auch in Verfolgung abgeschlagen

Biathlon
2
Vonn nach Super-Start: "Glaube, dass ich bis zum Schluss fahre"

Vonn nach Super-Start: "Glaube, dass ich bis zum Schluss fahre"

Ski Alpin
Ski-Weltcup LIVE: Die Slalom-Entscheidung in Val d'Isere

Ski-Weltcup LIVE: Die Slalom-Entscheidung in Val d'Isere

Ski Alpin
8
Kurios! Eggers Airbag öffnet sich während der Fahrt

Kurios! Eggers Airbag öffnet sich während der Fahrt

Ski Alpin
Das Endergebnis im Super-G der Frauen in St. Moritz

Das Endergebnis im Super-G der Frauen in St. Moritz

Ski Alpin
6
Die 20 Frauen mit den meisten Rennen im Skiweltcup

Die 20 Frauen mit den meisten Rennen im Skiweltcup

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Biathlon Hochfilzen