Kurios! Eggers Airbag öffnet sich während der Fahrt
Dieses Wochenende wird Magdalena Egger wohl nicht so schnell vergessen. Nach dem zweiten Platz am Freitag verhinderte der Airbag diesmal wohl eine bessere Platzierung.
Nach dem zweiten Platz in der Abfahrt in St.Moritz am Freitag muss sich Magdalena Egger im Super-G mit dem 15. Platz zufriedengeben.
Kurios: Kurz nach dem Start öffnete sich plötzlich ihr Airbag - ein Umstand, der wohl eine bessere Platzierung verhinderte. Daraufhin musste sie den Super-G mit diesem Handicap bestreiten.
Gewinnen konnte Alice Robinson (zum Rennbericht >>>) vor Miradoli und Goggia.