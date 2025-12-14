Kurios! Eggers Airbag öffnet sich während der Fahrt

Nach dem zweiten Platz in der Abfahrt in St.Moritz am Freitag muss sich Magdalena Egger im Super-G mit dem 15. Platz zufriedengeben.

Kurios: Kurz nach dem Start öffnete sich plötzlich ihr Airbag - ein Umstand, der wohl eine bessere Platzierung verhinderte. Daraufhin musste sie den Super-G mit diesem Handicap bestreiten.

Gewinnen konnte Alice Robinson (zum Rennbericht >>>) vor Miradoli und Goggia.