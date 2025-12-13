Katrin Beierl hat sich beim Bob-Weltcup in Lillehammer im Monobob nur der Australierin Breeana Walker geschlagen geben müssen und als Zweite ihr bestes Weltcup-Resultat verbucht.

Die am Samstag nach dem ersten Durchgang auf Rang fünf liegende Niederösterreicherin konnte in der Entscheidung dank der zweitbesten Laufzeit noch drei Plätze gutmachen. Walker war mit zwei Bestzeiten außer Reichweite, die Siegerin lag am Ende fast eine halbe Sekunde (0,44 Sek.) voran.

Dritte wurde knapp hinter Beierl die Deutsche Laura Nolte.