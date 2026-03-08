Rodeln: Schulte verpasst Gesamtweltcup-Sieg

Die Tirolerin Lisa Schulte hat den Gewinn des Kunstbahnrodel-Weltcups verpasst.

Den für die 25-Jährige vor dem Rennen am Sonntag in Altenberg unwahrscheinlichen Coup landete Julia Taubitz als Tageszweite. Sie hat am Ende vier Punkte Vorsprung auf ihre deutsche Landsfrau Merle Fräbel und 76 auf die drittplatzierte und Tages-Vierte Schulte. Hannah Prock wurde Gesamtsechste, Dorothea Schwarz -Achte.

Den Weltcup im Männer-Einsitzer holte sich wie erwartet der Deutsche Felix Loch. Der nun achtfache Kugelgewinner hatte durch den Startverzicht des österreichischen Olympia-Zweiten Jonas Müller leichtes Spiel, gab trotzdem Gas und gewann auch das Rennen.

Gleirscher wird Dritter

Mit nun 57 Siegen in Weltcuprennen zog Loch mit Rekordhalter Armin Zöggeler gleich, der Italiener hat aber zehn Gesamtweltcupsiege gelandet. Hinter dem Südtiroler Dominik Fischnaller belegte das rot-weiß-rote Trio David und Nico Gleirscher sowie Wolfgang Kindl die Ränge drei bis fünf.

Gesamt wurde Jonas Müller Zweiter, Nico Gleirscher Vierter, Kindl Fünfter und David Gleirscher Achter.