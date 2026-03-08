NEWS

Rodeln: Schulte verpasst Gesamtweltcup-Sieg

Der Einsitzer-Gesamtweltcup geht stattdessen an die Deutsche Julia Taubitz. Bei den Männern wird Jonas Müller in der Gesamtwertung Zweiter.

Rodeln: Schulte verpasst Gesamtweltcup-Sieg Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Die Tirolerin Lisa Schulte hat den Gewinn des Kunstbahnrodel-Weltcups verpasst.

Den für die 25-Jährige vor dem Rennen am Sonntag in Altenberg unwahrscheinlichen Coup landete Julia Taubitz als Tageszweite. Sie hat am Ende vier Punkte Vorsprung auf ihre deutsche Landsfrau Merle Fräbel und 76 auf die drittplatzierte und Tages-Vierte Schulte. Hannah Prock wurde Gesamtsechste, Dorothea Schwarz -Achte.

Den Weltcup im Männer-Einsitzer holte sich wie erwartet der Deutsche Felix Loch. Der nun achtfache Kugelgewinner hatte durch den Startverzicht des österreichischen Olympia-Zweiten Jonas Müller leichtes Spiel, gab trotzdem Gas und gewann auch das Rennen.

Gleirscher wird Dritter

Mit nun 57 Siegen in Weltcuprennen zog Loch mit Rekordhalter Armin Zöggeler gleich, der Italiener hat aber zehn Gesamtweltcupsiege gelandet. Hinter dem Südtiroler Dominik Fischnaller belegte das rot-weiß-rote Trio David und Nico Gleirscher sowie Wolfgang Kindl die Ränge drei bis fünf.

Gesamt wurde Jonas Müller Zweiter, Nico Gleirscher Vierter, Kindl Fünfter und David Gleirscher Achter.

Lisa Schulte: Wie Pippi Langstrumpf, nur sehr viel schneller

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Steu/Kindl und Egle/Kipp gewinnen Doppelsitzer-Weltcup-Finale

Steu/Kindl und Egle/Kipp gewinnen Doppelsitzer-Weltcup-Finale

Winter-Mix
Hütter nach Super-G: "So schlecht war es nicht"

Hütter nach Super-G: "So schlecht war es nicht"

Ski Alpin
Matt rauscht 6 Hundertstel am Sieg vorbei - und verpasst Podest

Matt rauscht 6 Hundertstel am Sieg vorbei - und verpasst Podest

Ski Alpin
1
Blockbuster-Transfer wackelt: Real blitzt wohl bei ManCity ab

Blockbuster-Transfer wackelt: Real blitzt wohl bei ManCity ab

Premier League
Bundesliga heute: TSV Hartberg - Blau-Weiß Linz

Bundesliga heute: TSV Hartberg - Blau-Weiß Linz

Bundesliga
ICE-Pre-Playoff heute: Vienna Capitals - Fehervar

ICE-Pre-Playoff heute: Vienna Capitals - Fehervar

ICE Hockey League
Bundesliga heute: LASK - Wolfsberger AC

Bundesliga heute: LASK - Wolfsberger AC

Bundesliga

Kommentare

Hannah Prock Jonas Müller Felix Loch Lisa Schulte Julia Taubitz David Gleirscher Wolfgang Kindl Rodeln Dorothea Schwarz Dominik Fischnaller